İsviçre'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Filistin ile dayanışma amacıyla yürüyüş yaptı.

Kentteki Parc Des Cropettes Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Göstericiler, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak Filistin'e destek, İsrail'e de tepki sloganları attı. İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırımına" tepki gösteren protestocular, Gazze'de yaşanan kıtlık ve özellikle çocukların açlık nedeniyle ölmesine tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin'in özgürlüğünü destekleyen dövizler de taşıyan eylemcilere destek için çevredeki binalardan bayrak açıldı.

Göstericiler, Gazze için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

İskoçya vatandaşı Adam McBeth, AA muhabirine, Filistin ve Filistin halkıyla dayanışma için bu gösteriye katıldığını söyledi.

McBeth, "(Gazze'de) Yaşanan soykırımı izleyip sessiz kalamayız diye düşünüyorum. (Gazze'deki açlık) Fotoğraflar ve görüntüleri izlemek büyük acı veriyor. (Gazze için) Bence dünya yeterince çaba göstermiyor, özellikle de Avrupa ülkeleri. Gazze'deki kıtlığı ve soykırımı durdurmak için daha aktif olmamız ve yüksek sesle tepki vermemiz gerekiyor." dedi.

ABD vatandaşı Joseph Burke, "Gazze'de derhal tam ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle İsrail'in şiddetinin ve soykırımın durdurulması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsviçre vatandaşı Suada ise Gazze'de yaşananların "dehşet verici" olduğunu ve bunu başka bir kelimeyle anlatamayacağını belirtti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.