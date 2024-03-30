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Cenevre'de Filistin İçin Gösteri Düzenlendi

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İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi aralıklarla devam eden yağmura rağmen bir kez daha Filistin için gösteri düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önünde toplanan göstericiler şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

İsrail aleyhinde Fransızca, İngilizce ve Arapça slogan atan göstericiler, yoğun saldırılar altındaki Filistin halkına desteğini bildirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldıralar düzenlediği Gazze'de yaşananları "açıkça bir soykırım" olarak niteleyen eylemciler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Eylemciler, ellerinde "Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını" destekleyen pankartlar taşırken, eylemcilere destek için çevredeki binalardan da bayraklar açıldı.

Öte yandan, bir binadan İsrail bayrağının açılması ise göstericilerin kısa süreli tepkisine neden oldu.

"Bu benim için bir soykırım ve buna tahammül edemiyorum"

Eyleme katılan İsviçre vatandaşı Janos Pasztor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi güce sahip kişilere, dünyanın her yerindeki insanların Filistin'de olup bitenlerle gerçekten ilgilendiğini ve İsrail hükümetine savaşı durdurması için baskı yapmaları gerektiğini göstermek için mitinge katıldığını bildirdi.

Ateşkes sağlanmasının insani yardımların acilen Gazze'ye ulaşmasına imkan tanıyacağını belirten Pasztor, daha sonra 75 yıldır Filistin'de devam eden soruna çözüm bulunabileceğini söyledi.

Pasztor, "(Gazze'de yaşananları soykırım olduğunu belirten BM raporu) Evet buna katılıyoruz. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Gazze'de soykırım olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Bu nedenle UAD, İsrail hükümetinin bazı adımlar atmasına karar kıldı ancak İsrail buna uymadı." dedi.

Marie France isimli gösterici ise, "Gazze'deki duruma çok üzülüyorum. Bu benim için bir soykırım ve buna tahammül edemiyorum. Bu durdurmalı, bir şeyler yapmalıyız. Ben bir İsviçreliyim, gerçekten utanıyorum. Çünkü İsviçre İsrail'e silah satıyor, buna bir son vermeliyiz. Bu yüzden bugün bütün Filistin halkına destek vermek için buradayım." diye konuştu.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren gösteri, BM Cenevre Ofisi önünde son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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