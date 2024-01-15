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İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talebi üzerine İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı kabul etti. İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ayrıntılar üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talebi üzerine İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı kabul etti.

İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin talebi üzerine İsviçre'nin Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı kabul ettiği belirtilerek, ayrıntılar üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

İsviçre'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, planlanan barış zirvesinin katılımcılarına ilişkin kapsamlı bir liste sunmazken, "Barış zirvesinde egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze saygı duyan tüm ülkelere açığız. Bu nedenle kimleri davet ettiğimiz konusunda bir sonuca varın. Tüm dünyanın Rusya'nın saldırganlığına karşı olduğunu ve adil bir barıştan yana olduğunu göstermek bizim için önemli" dedi.

Zelenskiy, zirvede Çin'in de yer almasını istiyor

Rusya'nın müttefiklerinden Çin'in dünyada "büyük bir rol" oynadığını ve zirvede yer almasını istediğini söyleyen Zelenskiy, "Çin'in (barış) formülümüze ve zirveye dahil olmasını çok isteriz. Ancak her şey bizim isteklerimize bağlı değil" dedi.

Zelenskiy ve Amherd, zirvenin ne zaman ve İsviçre'nin neresinde yapılabileceğine dair herhangi bir ayrıntı vermedi. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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