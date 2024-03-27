Cenevre'de Filistin'e Destek İftar Programı Düzenlendi

Cenevre'deki sivil toplum kuruluşlarınca (STK), Filistin'e destek olmak için iftar programı düzenlendi.

İsviçre Filistin Topluluğu öncülüğünde Le Grand-Saconnex bölgesinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetliler katıldı.

Etkinliğin yapıldığı alana Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin" pankartı asıldı.

Davetliler iftar için hazırladıkları birçok ülke mutfağından yemekleri birbirlerine ikram etti.

Katılımcıların desteğiyle toplanan yardımlar, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.