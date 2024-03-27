Üye Girişi
Haberler

Cenevre'de Filistin'e Destek İftar Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenevre'deki sivil toplum kuruluşlarınca (STK), Filistin'e destek olmak için iftar programı düzenlendi.

İsviçre Filistin Topluluğu öncülüğünde Le Grand-Saconnex bölgesinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetliler katıldı.

Etkinliğin yapıldığı alana Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin" pankartı asıldı.

Davetliler iftar için hazırladıkları birçok ülke mutfağından yemekleri birbirlerine ikram etti.

Katılımcıların desteğiyle toplanan yardımlar, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsviçre Sivil Toplum İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bilal Korkmaz kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz kimdir? Hayrettin Ünlütürk kimdir? İYİ Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı Hayrettin Ünlütürk kimdir? Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? Murat Sesli kimdir? İYİ Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan adayı Murat Sesli kimdir? Satılmış Aydemir kimdir? İYİ Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan adayı Satılmış Aydemir kimdir? Orhan Küçükkaya kimdir? İYİ Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan adayı Orhan Küçükkaya kimdir? Serdar Akyol kimdir? İYİ Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan adayı Serdar Akyol kimdir? Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? İYİ Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan adayı Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? Şenol Edisan kimdir? İYİ Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan adayı Şenol Edisan kimdir? Nurullah Uluer kimdir? İYİ Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan adayı Nurullah Uluer kimdir? Salim Torun kimdir? İYİ Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Salim Torun kimdir? Süleyman Gök kimdir? İYİ Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Süleyman Gök kimdir? Ferhat Yılmaz kimdir? İYİ Parti Yozgat Yerköy Belediye Başkan adayı Ferhat Yılmaz kimdir? Hayati Uyar kimdir? İYİ Parti Yozgat Şefaatli Belediye Başkan adayı Hayati Uyar kimdir? Vahit Ateş kimdir? İYİ Parti Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan adayı Vahit Ateş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title