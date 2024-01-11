Çin Başbakanı Li Qiang, 2024 Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak ve İsviçre ile İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacak
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Başbakanı Li Qiang'ın 14-17 Ocak tarihleri arasında 2024 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılıp, İsviçre ve İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.
BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Başbakanı Li Qiang'ın 14-17 Ocak tarihleri arasında 2024 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılıp, İsviçre ve İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.
Mao, Perşembe günü yaptığı açıklamada Li'nin turunun Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın daveti üzerine gerçekleştirileceğini bildirdi.