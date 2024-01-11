Üye Girişi
Haberler

Çin Başbakanı Li Qiang, 2024 Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak ve İsviçre ile İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacak

Güncelleme:
Abone Ol

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Başbakanı Li Qiang'ın 14-17 Ocak tarihleri arasında 2024 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılıp, İsviçre ve İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Başbakanı Li Qiang'ın 14-17 Ocak tarihleri arasında 2024 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılıp, İsviçre ve İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Mao, Perşembe günü yaptığı açıklamada Li'nin turunun Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın daveti üzerine gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İsviçre Dünya Dış Politika Politika Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title