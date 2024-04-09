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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu. Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Arat ve Ceferin, UEFA Merkezi'ndeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet ettiler. Buluşmada Hasan Arat, Ceferin'e Beşiktaş'ın gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı.

Başkan Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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