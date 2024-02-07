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İsviçre'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi

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İsviçre'nin Cenevre kentinde Anka Afet Destek Derneği'nin (Anka Suisse) düzenlediği programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı. Programa Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu, Anka Suisse yöneticileri ve deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip katıldı. Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi. Ayrıca, afetlere hazırlık planı kapsamında sunumlar ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Anka Afet Destek Derneği'nin (Anka Suisse) düzenlediği programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı.

6 Şubat Anma Buluşması ve Afet Hazırlık Planı Çalıştayı başlığıyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Anka Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Salfur ile diğer üyeler, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları ile depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan 15 kişilik Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) ekibi katıldı.

Depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin 11 ilde ağır yıkıma yol açtığını ve 14 milyon vatandaşın afetten doğrudan etkilendiğini söyledi.

Büyük felaketler ve büyük acıların, milletlerin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin ve gücünün sınandığı dönüm noktaları olduğunu kaydeden Başkonsolos Özkan, "Milletimiz, 6 Şubat depremlerinde çok şükür bu imtihandan alnının akıyla çıkmıştır. Milletimiz yurtiçinde ve yurtdışında tek yürek olmuş, depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur. Böylesine fedakar bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Özkan, İsviçre'nin batısında da Türk vatandaşları ve derneklerinin ilk andan itibaren depremzedelere yardımda bulunmak için seferber olduğunu anımsatırken, bu olağanüstü dayanışma seferberliği sonucunda 100 tonu aşkın yardım malzemesinin başkonsolosluğun koordinasyonu ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle deprem bölgesine gönderildiğini kaydetti.

Depremin hemen ardından kurulan Anka Suisse derneğinin yürüttüğü yardım projelerinin ilerlediğini görmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Özkan, "Anka Suisse'nin ayrıca son dönemde İsviçre federal ve yerel makamlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını öğrenmekten memnuniyet duydum. Temennimiz, Türkiye'ye insani yardım ve yardım projeleri söz konusu olduğunda Anka Suisse'nin İsviçre'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yerini almasıdır." diye konuştu.

Salfur, Türkiye'nin geçen sene 6 Şubat'ta tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadığını hatırlatırken, afetler konusunda "öğrenmek ve paylaşmak" için bir araya geldiklerini belirtti.

Program, katılımcıların afetlere hazırlık planı kapsamında sunumları ve tecrübe paylaşımı ile devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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