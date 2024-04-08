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A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı konuk edecek

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı ikinci maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Pendik Stadı'nda oynanacak.

Milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Macaristan da evinde Azerbaycan ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye ile Macaristan son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-1 kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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