Son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi Exxen'den canlı olarak izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri kim?

FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Konferans Ligi gruplarını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunu es geçerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Konferans Ligi'nde bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.

Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)

Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)

Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)

Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)