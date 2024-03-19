Almanya, İsviçre ve Çekya'da Çanakkale Şehitleri Anma Günü törenleri düzenlendi

Almanya, İsviçre ve Çekya'daki dış temsilciliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için törenler düzenlendi.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Büyükelçilikte İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuştu.

Şen, dünyanın en büyük ve görkemli zaferlerinden biri olan Çanakkale'de, Türk milletinin adeta küllerinden yeniden doğmasına vesile olan ve milli mücadeleye özgüven aşılayan emsali görülmemiş bir milli bilincin temelinin atıldığını söyledi.

Bu bilincin bugün hala Türk milletinin asil benliğinde vücut bulduğunu belirten Şen, bunun Türkiye'nin aydınlık yarınlara ilerlemesinde adeta bir meşale görevi gördüğünü dile getirdi.

Çanakkale Muharebesi'nde işgalci devletlere karşı vatan savunmasına geçen yüz binlerce kahramanın gözleri kapalı şehadete yürüdüğünü vurgulayan Şen, "Türk yurdunun işgal edilemeyeceğini, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman herkesin hafızasına, tarihe altın harflerle yazmış ve kazınmıştır." dedi.

Konuşmasında, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle anan Şen, "Milli şairimizin, bağımsızlığımızı tüm dünyaya götüren marşımıza 'korkma' kelimesiyle başlayıp 'istiklal' kelimesiyle bitirmeye iten şüphesiz ki Türk milletinin yıkılmaz kuvvetine, sarsılmaz manevi gücüne, özgür ve bağımsız yaşamaya olan inancıdır." diye konuştu.

Cenevre'de şehitler anıldı

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma" başlıklı program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alpaslan Acarsoy, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Hakan Kıvanç, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Başkonsolos Özkan'ın konuşmasıyla devam etti.

Özkan, Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamak, Çanakkale destanını yazan aziz şehitleri yad etmek ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

"Çanakkale'de 109 yıl önce kahraman milletimiz, o dönem 'düvel-i muazzama' yani 'büyük güçler' olarak tabir edilen Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin ordularına karşı savaşarak dillere destan bir zafer kazandı." diyen Özkan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitleri minnet, şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikimini, değerleri, inancı 10 kıtada yüreklere nakşettiğini vurgulayan Özkan, Türk milletinin hürriyeti kazanma, vatanı işgalden kurtarma ve yeni bir gelecek inşa etme azminin İstiklal Marşı'nın mısralarında vücut bulduğunu dile getirdi.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak, onların hatırasını yaşatmak, Milli Mücadele ruhunu çocuklarımıza anlatmak ve aktarmak, boynumuzun borcudur. Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve eserlerini anlamak da milli şuurumuzun güçlendirilmesi ve genç nesillere aktarılması bakımından önemlidir. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na adım atarken, bu dönemde yine yoğunlaşabilecek şanlı tarihimizi karalamaya yönelik girişimler karşısında da müteyakkız olmamız gerektiğini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Program, daha sonra öğrencilerin şiir ve İstiklal Marşı okumaları ve Çanakkale Savaşı'na ait görsellerin gösterimiyle devam etti.

Özkan'ın ödül takdimiyle program sona erdi.

Çekya'daki Türk Şehitliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü düzenlendi

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğince, Çekya'nın Pardubice kentindeki Türk Şehitliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Galiçya Cephesi'nde şehit düşen askerlerin anısına yapılan şehitlikte düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Çek Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı askeri bandosu da eşlik etti.

Burada konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Bugün, Pardubice'de 1916'da Çanakkale'den gelerek Galiçya Cephesi'nde şehit düşmüş kahraman askerlerimizi ve onların huzurunda tarih boyunca vatanımız için canlarını hiç çekinmeden feda eden tüm şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Bağış, Türkiye'nin güvenlik ve bekası için hiçbir fedakarlıktan sakınmayan, tarihin en görkemli destanlarını yazan en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve bütün kahramanları rahmet ve şükranla andığını, aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık, onur ve vatan uğruna yaptığı fedakarlıklarla ve büyük bir mücadeleyle elde edilmiştir. Çanakkale Zaferi, bugün vatanımıza yönelen her türlü tehdide karşı duruşumuzun, azim ve kararlılığımızın sembolüdür. Canları pahasına düşmana Çanakkale'den geçit vermeyen şehit ve gazilerimize büyük bir minnet borcumuz var."

Bu vesileyle İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'a işaret eden Bağış, "Türk halkının İstiklal mücadelesini en güzel şekilde ortaya koyan ve hepimizin mısralarını gururla tekrarladığı İstiklal Marşı'mızın şairi, ömrünü vatanına, bayrağına, milletine ve onun değerlerine vakfeden Mehmet Akif Ersoy'u hürmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.