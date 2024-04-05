Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Cenevre'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Cenevre kentinde "Gazze'de soykırım durdurulsun" talebiyle Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan gösteride Gazze'de zorluklar içinde yaşayanlar için dualar edildi.

Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot" ve "Soykırımı durdurun" yazan dövizler taşıdı ve Filistin lehine İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar attı.

Eylemin düzenlendiği alanda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yansıtan fotoğraflar da sergilendi.

Göstericilerden Filistin asıllı İsviçre vatandaşı Raya, böyle bir gösteriye katılmak için "insan olmanın yeterli olacağını" belirtti.

"Gazze'de yaşananları 'savaş' olarak görmüyorum. Orada askerler sivillere karşı." diyen Raya, Gazzelilerin gıdaya, suya ve sağlık hizmetlerine erişemediğini söyledi.

Kevin isimli ABD vatandaşı gösterici ise "Filistinlilere destek vermek için gösteriye katıldım çünkü onlar tanık olduğumuz hiçbir şeye benzemeyen bir soykırımla karşı karşıya. Bence Filistin halkına yönelik katliamların durdurulması için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiği bir zamandayız. Bu kesinlikle bir soykırım." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi! Gaddar 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı? Dallas Mavericks Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 5 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 5 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title