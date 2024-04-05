Cenevre'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi

İsviçre'nin Cenevre kentinde "Gazze'de soykırım durdurulsun" talebiyle Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan gösteride Gazze'de zorluklar içinde yaşayanlar için dualar edildi.

Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot" ve "Soykırımı durdurun" yazan dövizler taşıdı ve Filistin lehine İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar attı.

Eylemin düzenlendiği alanda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yansıtan fotoğraflar da sergilendi.

Göstericilerden Filistin asıllı İsviçre vatandaşı Raya, böyle bir gösteriye katılmak için "insan olmanın yeterli olacağını" belirtti.

"Gazze'de yaşananları 'savaş' olarak görmüyorum. Orada askerler sivillere karşı." diyen Raya, Gazzelilerin gıdaya, suya ve sağlık hizmetlerine erişemediğini söyledi.

Kevin isimli ABD vatandaşı gösterici ise "Filistinlilere destek vermek için gösteriye katıldım çünkü onlar tanık olduğumuz hiçbir şeye benzemeyen bir soykırımla karşı karşıya. Bence Filistin halkına yönelik katliamların durdurulması için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiği bir zamandayız. Bu kesinlikle bir soykırım." dedi.