UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Yarın Yapılacak

UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekiminde Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kuraları yarın çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

Play-off'ta 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal ve West Ham United yer alıyor.

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanacak maçların ardından netleşecek. - İSTANBUL