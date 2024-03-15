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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kurada son 16 turunda rakiplerini eleyen Atalanta (İtalya), Bayer Leverkusen (Almanya), Liverpool (İngiltere), West Ham United (İngiltere), Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Olimpik Marsilya (Fransa) ve Roma (İtalya) yer aldı. Kura çekimini, daha önce Sevilla forması giyerken bu kupayı kaldıran İspanyol eski futbolcu Fernando Llorente gerçekleştirdi.

Turnuvanın çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 18 Nisan'da oynanacak. Finale kalacak takımların belli olacağı yarı finalde ise ilk maçlar ise 2 Mayıs'ta, ikinci karşılaşmalar 9 Mayıs'ta gerçekleşecek. UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunun finali de İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Dublin Arena'da 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Milan (İtalya) - Roma (İtalya)

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - West Ham United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Benfica - Olimpik Marsilya / Liverpool - Atalanta

Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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