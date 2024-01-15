Çin Başbakanı Li Qiang, İsviçre ile İletişimi Sürdürmeye Hazır

ZÜRİH, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, İsviçre'nin Avrupa'daki ve uluslararası arenadaki benzersiz rolüne her zaman büyük önem verdiklerini kaydederek küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek üzere İsviçre ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, Pazar günü Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 Yıllık Toplantısı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Zürih'e gelişinde söz konusu açıklamayı yaptı. Li, Zürih Uluslararası Havalimanı'nda İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd tarafından karşılandı.

İsviçre'nin Çin'le diplomatik ilişkiler kuran ilk Batılı ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Li, 74 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-İsviçre ilişkilerinin sağlam şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Li, özellikle 2016 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile İsviçre lideri tarafından Çin-İsviçre yenilikçi stratejik ortaklığın kurulduğunun duyurulmasından bu yana, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin yeni seviyelere ulaştığını ve yeni sonuçlar ürettiğini dile getirdi.

Li, iki ülke liderinin vardığı önemli stratejik rehberliği takip etmek, karşılıklı siyasi güveni daha da derinleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek ve iki halk arasındaki dostluğu geliştirmek üzere Çin'in İsviçre'yle çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Havalimanında Li'yi karşılayanlar arasında Çin'in İsviçre Büyükelçisi Wang Shiting ve Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Chen Xu da hazır bulundu.

Li, İsviçre'den sonra İrlanda'ya da resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Li'nin turu, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Amherd ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın daveti üzerine gerçekleşiyor.