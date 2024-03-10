İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu

İsviçre polisi yaptığı açıklamada, kayakçıların cumartesi günü İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın ortasında yer alan Matterhorn Dağı yakınındaki Zermatt-Arolla yolu civarında kaybolduğunu söyledi.

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE YAPILIYOR

Polis kayıp kişilerle ilgili bilgi vermeden, "Hava koşulları şu anda çok kötü, bu da acil müdahaleyi ve arama kurtarma çalışmalarını çok zorlaştırıyor" dedi. Arama kurtarma çalışmalarının devamlılığı hakkında başka bilgi verilmedi. Kayakçılarla ilgili son durum belirsizliğini koruyor.