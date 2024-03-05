A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2025) B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşti.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı, gol yemeden kazanan ve B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye; B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşti. Karşılaşmalar 1-9 Nisan 2024, 27 Mayıs - 4 Haziran 2024 ve 8-16 Temmuz 2024 tarih aralıklarında oynanacak.

Kura çekimine A Milli Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü, U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Begüm Üresin ile Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Koray Uzun katıldı.

UEFA, ev sahibi İsviçre ile birlikte 16 takımla oynanacak 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası için yeni bir format belirlemişti. Bu formata göre takımlar, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde elde ettikleri sonuçlara göre 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Lig Etabı'ndaki yerlerini belirlediler. Bu sıralamaya göre 3 ligden oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, A Ligi ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nın da bulunduğu B Ligi'nde 16'şar takım mücadele ederken, C Ligi'nde 19 takım yer aldı.

Nisan ve Temmuz ayları arasında oynanacak maçlarla takımlar lig etabını tamamlayacak. Lig etabının sonunda elde edilen sıralama ise ayrıca bir sonraki Uluslar Ligi'nde takımların pozisyonunu belirleyecek.

A Ligi'ndeki 16 takım, belirlenecek gruplarında ilk 2 sırayı almaya çalışacak. İlk 2 sırayı alan 8 takım, ev sahibi İsviçre ile birlikte EURO 2025'te yer alacak. Geriye kalan 7 EURO 2025 bileti, Ekim - Kasım - Aralık aylarında yapılacak iki turlu play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.

Buna göre; play-off'ların ilk turunda A Ligi'ni 3. ve 4. sırada bitiren 8 takım ile C Ligi'ni ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 3 ikinci takım (toplam 8 takım); birbirleriyle karşılaşacak. Play-off'ların ilk turunu kazanan 8 takım, ikinci tura kalacak.

Ay-yıldızlıların da yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grup birincisi ve en iyi 2 ikinci (toplam 6 takım), yine B Ligi'nde 2 ikinci ve 4 üçüncü takımla (toplam 6 takım) play-off ilk turu oynayacak ve kazanan 6 takım play-off 2. tura kalacak.

İlk tur play-off'ları sonucu kazanan toplam 14 takım, ikinci turda ligdeki sıralamalarına göre 2. tur play-off maçları oynanacak. Kazanan 7 takım, İsviçre'de 2-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacak.

Kura çekimi sonucu gruplar şu şekilde oluştu:

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Norveç, Finlandiya

2. Grup: İspanya, Danimarka, Belçika, Çekya

3. Grup: Fransa, İngiltere, İsviçre, İrlanda Cumhuriyeti

4. Grup: Almanya, Avusturya, İzlanda, Polonya

B Ligi

1. Grup: İsviçre, Macaristan, Türkiye, Azerbaycan

2. Grup: İskoçya, Sırbistan, Slovakya, İsrail

3. Grup: Portekiz, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Malta

4. Grup: Galler, Hırvatistan, Ukrayna, Kosova

C Ligi

1. Grup: Belarus, Litvanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan

2. Grup: Slovenya, Letonya, Makedonya, Moldova

3. Grup: Yunanistan, Karadağ, Andorra, Faroe Adaları

4. Grup: Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Ermenistan

5. Grup: Arnavutluk, Estonya, Lüksemburg - İSTANBUL