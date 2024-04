A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Halkımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun gelişmesi için özveriyle çalışan bir takıma sahip olduklarını söyledi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 5 Nisan Cuma günü İsviçre ile deplasmanda, 9 Nisan Salı günü de Macaristan ile Pendik Stadyumu'nda oynayacağı ilk iki maçın hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Halkımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız"

C Ligi'nde gösterdikleri iyi performansı B Ligi'nde aktarmak istediklerini belirterek sözlerine başlayan Kıragası, "Kadın milli takımı olarak C Ligi'nde gösterdiğimiz performansla beraber artık B Ligi'nde maçlarımıza çıkmaya başlayacağız. İlk maçımızı İsviçre gibi dünya sıralamasında 20. sıralarda yer alan, Dünya Kupası'na katılmış, Avrupa şampiyonasına katılmış bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Mücadelemizi de 20 bin kişilik dolu bir stadyumda oynamayı bekliyoruz. Bunlar bizim için öngörülebilir stres durumları. Çünkü bizler nereden geldiğimizi, nasıl bir oyunla B Ligi'ne çıktığımızı gayet iyi biliyoruz. O yüzden şimdi bu öngörülebilir stresi yönetmek ve halkımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Akabinde de ayın 9'unda, arefe gününde milletimize, devletimize bayram hediyesi vermek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Öncelikle kadın futbolunun gelişmesi için özveriyle çalışan oyuncularımız var. Onlarla birlikte güzel bir yolculuğa çıktık. B Ligi'ndeki yolcuğumuzun da C Ligi'ndeki gibi seyir zevki yüksek, futbolun en güzel yönlerini göstererek devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ligin bu kadar kıyasıya mücadeleyle devam ediyor olması bizim için son derece önemli"

Necla Güngör Kıragası, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışının oyuncuları fiziksel ve mental olarak nasıl etkilediğiyle alakalı gelen bir soruya da, "Fiziksel olarak bu sene ilk defa bu kadar yoğun tempoda oynayarak geliyor oyuncularımız. Hem C Ligi'nin yorgunluğu var çünkü hiç ara vermeden B Ligi başladı, o arada ligimiz başladı. Milli takımımızda sürekli süre alan oyuncularımızda ciddi anlamda fiziksel yorgunluk söz konusu. Ama biz zaten planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Artı 2 ve eksi 2 planlamalarımız var. Maça kadar olan kısımda iyi dinlendirip, taktik analizlerle devam ediyoruz. En iyi performanslarıyla sahaya çıkmaya çalışacaklardır. Ligin bu kadar kıyasıya mücadeleyle devam ediyor olması bizim için son derece önemli. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya rekabetini görmek, arkadan Beylerbeyi ile Fomget gibi takımların onları zorlaması kızlar için de artı bir motivasyon. Hem fiziksel anlamda kendilerini korumak zorunda kalıyor hem de mental sağlamlıkla devam etmek zorundalar. Bunlar milli takım için çok büyük bir kazanım" cevabını verdi.

"İlk maçı Macaristan ile oynamayı çok istedik"

Grupta ilk maçı Macaristan ile oynamayı çok istediklerini ancak oy birliğiyle fikstürün mevcut haliyle şekillendiğini dile getiren A Milli Takım Teknik Direktörü, "Biz de onu çok istedik. Hatta ilk kura çekildikten sonra da bütün hesaplamamızı ona göre yapmıştık. Ama maalesef olaya müdahale edemedik. Çünkü Azerbaycan, vizemiz yok deyip kendi önceliğini almaya çalıştı. UEFA yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, 'İsviçre de sizinle başlamak istiyor' dendi. Bütün gruptaki takımlar oy birliğiyle karar verince fikstür bu şekilde oldu. Ama biz bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Hem fiziksel hem de mental anlamda en güçlü olduğumuz şekilde, iyi bir takıma karşı mücadelemizden alacağımız motivasyonla Macaristan karşısına çıkarız diye düşünüyoruz. Ona göre de planlamalarımızı yaptık" şeklinde konuştu.

"Bizim için zor rakiplerle oynamak aslında çok olağan şeyler"

C Ligi'nde oynadıkları müsabakaları 'çok güzel bir macera' olarak nitelendiren Kıragası, "C Ligi'ndeki takımlara göre çok üstte kaldık. B Ligi'nde de aynı şekilde iyi mücadele etmek istediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Ama gerçekçi düşünmek gerekiyor. Oradan namağlup, gol yemeden çıkmış olmak kadın futbolunun gelişimi için çok önemliydi. Ama şimdi çok güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Ona göre oyun planımız var. Oyuncularımızın o yüksek özgüvenleriyle beraber yeni taktik varyasyonlarımızı onlara işlemeye çalışıyoruz. Takımımız geçmişte de Almanya'ya, Portekiz'e karşı oynadı. Bizim için zor rakiplerle oynamak aslında çok olağan şeyler. Eskiye göre özgüveni daha yüksek, bir olma halini çok güzel yaşadığımız bir takımımız var. O yüzden geçmişe nazaran çok daha iyi performans vermek için sahaya çıkacağız" cümlelerine yer verdi.

"Sonuç ne olursa olsun bu uzun soluklu bir yol"

Necla Güngör Kıragası, uzun soluklu bir yola çıktıklarını ve bu yolda kazanımlar elde etmek istediklerini aktararak, "Biz ülkemizi temsil edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun bu uzun soluklu bir yol. Bu yolda mağlubiyetler de beraberlikler de galibiyetler de olacak. Önemli olan gittiğimiz yoldaki kazanımlar ne? Türk Kadın Milli Takımı olarak ülkemizdeki hem kadın futbolunun gelişimine odaklı aynı zamanda da ülke puanımız için yarışan bir takımız. İkisinin bilinciyle hareket eden bir takımımız var. Evet, kolay değil ama bu yolculukta keyifli adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"İlerleyen günlerde çok daha sayıca üstün olduğumuz stadyumlarda da bizi göreceksiniz"

Macaristan mücadelesini Pendik Stadyumu yerine daha büyük bir stadyumda oynamayı isteyebileceğini ancak bunun İsviçre karşılaşmasının sonucuna bağlı olduğuna dikkat çeken Kıragası, "İsviçre maçına bir çıkalım. Bakarsınız bambaşka bir sürprizle buraya döneriz. Yönetimimizle alınmış karar çok büyük bir stadyuma da dönebilir. O yüzden oluşabilecek değişikliklere de çok hazırlıklıyız. Tabii gönül ister ki 30 - 40 bin seyircimizin karşısında oynayalım. Ama İstanbul'da oynama stratejimiz şu yüzdendi; İsviçre maçında zor geçecek bir mücadelenin arkasından iki sefer aktarım olarak gideceğimiz bir yer bize yorgunluk olarak dönecekti. Ama önümüzdeki ay Azerbaycan ile karşılaşacağımız maçı Erzincan'da oynayacağız. Eminim Erzincan'da dolu bir stadyuma oynayacağız. İlerleyen günlerde çok daha sayıca üstün olduğumuz stadyumlarda da bizi göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL