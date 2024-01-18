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Yüksekova'da İsviçre'yi Aratan Kayak Merkezi Türkiye Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından pistiyle İsviçre'yi aratmayan kayak merkezi için Türkiye'nin her yerinden sporcular gelmeye başlarken, 655 sporcu 220 idareci ve hakem olmak üzere toplam 980 katılımcıyı ağırlayacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından pistiyle İsviçre'yi aratmayan kayak merkezi için Türkiye'nin her yerinden sporcular gelmeye başlarken, 655 sporcu 220 idareci ve hakem olmak üzere toplam 980 katılımcıyı ağırlayacak.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yapılan 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı köyündeki kayak merkezinde yapılacak Türkiye şampiyonası için sporcular ilçeye geldi.

Hakkari Valiliği X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kayak Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan "Kayaklı koşu Eleme Müsabakası" ilimiz Yüksekova ilçesi Kamışlı Köyünde gerçekleşecektir. 18-19 Ocak tarihlerinde hemşehrilerimizi Hakkari'mizin vazgeçilmez doğasının bizlere bir armağanı olan kayak müsabakamızı izlemeye bekliyoruz. Hakkari'mizde gerçekleşecek olan Kayak Müsabakası heyecanına tüm halkımız davetlidir" denildi.

"Türkiye'yi Yüksekova'da ağırlıyoruz"

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, milli takım sporcuları arasında 11 Yüksekovalı sporcu bulunduğunu ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Sami Keskin, "Milli takım sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tüm imkanlarımızla ilçemize gelen sporcularımızın hizmetindeyiz. Bayrağımızı dünyada dalgalandıracak sporcular yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. İsviçre Alplerini aratmayacak ve Türkiye'nin en iyi pistine sahip olmakla inşallah gelecekte Türkiye'nin gururu Yüksekovalı sporcular olacak" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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