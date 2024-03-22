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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde Almanya, Avusturya ve İsviçre ile eşleşti

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7. grupta Almanya, Avusturya ve İsviçre ile eşleşti.

EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, Danimarka'nın Kopenhag kentinde yapıldı. Danimarka, Norveç ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı turnuvanın 7. grupta mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri Almanya, Avusturya ve İsviçre oldu. Kasım 2024 ile Mayıs 2025 arasında oynanacak elemelerde, ilk maçlar 6-7 Kasım 2024 tarihinde oynanacak.

Her biri dörder takımdan oluşan sekiz grupta yer alan 32 takım, kalan 20 takımı belirlemek için mücadele edecek. Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü takım da final turnuvasına katılabilecek. Üçüncü sıradaki takımların grup birinci ve ikinci sıradaki iki takımla yaptığı dört maçın sonuçlarına göre en iyi üçüncüler belirlenecek. Grup dördüncüsü olan takımlarla oynanan iki maç sonucu dikkate alınmayacak. Erkekler EHF EURO 2026 Elemeleri'nde dördüncü sıradaki takımlardan en düşük sıradaki dört takım, Erkekler EHF EURO 2028 Elemeleri'nin Yükselme Turu'nda mücadele edecek.

EHF Erkekler EURO 2026 Eleme Grupları şöyle:

1. Grup: Slovenya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Estonya

2. Grup: Macaristan, Karadağ, Slovakya, Finlandiya

3. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan

4. Grup: İspanya, Sırbistan, İtalya, Letonya

5. Grup: Hırvatistan, Çekya, Belçika, Lüksemburg

6. Grup: Hollanda, Faroe Adaları, Ukrayna, Kosova

7. Grup: Türkiye, Almanya, Avusturya, İsviçre

8. Grup: Portekiz, Polonya, Romanya, İsrail - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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