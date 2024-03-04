İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı Maçları Kaybetti

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, grubunda bugün oynadığı maçları kaybetti.

Organizasyonda A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı takım, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda oynanan maçlarla Japonya'ya 12-1, İsviçre'ye ise 11-6 mağlup oldu.

Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, grubunu 1 galibiyet 8 yenilgiyle 7. sırada tamamladı.

Grup maçları sonunda Ukrayna, Çin, Güney Kore ve Japonya yarı finale yükseldi.

Oyunlarda yarı final müsabakaları yarın yapılacak.