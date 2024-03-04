İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı Maçları Kaybetti
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Japonya ve İsviçre'ye mağlup olarak grup maçlarını tamamladı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, grubunda bugün oynadığı maçları kaybetti.
Organizasyonda A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı takım, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda oynanan maçlarla Japonya'ya 12-1, İsviçre'ye ise 11-6 mağlup oldu.
Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, grubunu 1 galibiyet 8 yenilgiyle 7. sırada tamamladı.
Grup maçları sonunda Ukrayna, Çin, Güney Kore ve Japonya yarı finale yükseldi.
Oyunlarda yarı final müsabakaları yarın yapılacak.