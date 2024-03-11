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İsviçre'de Müslümanlar Ramazan Ayının İlk Teravih Namazını Kıldı

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İsviçre'de yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilere akın etti ve ilk teravih namazını kıldı. Cenevre'deki Türkler ise Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde bir araya gelerek teravih namazını eda etti. Müslümanlar, ayrıca İsrail'in saldırı altındaki Gazze için dua okudu.

İsviçre'de Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Ülke genelinde Müslümanlar, ilk teravihe katılmak için camilere yoğun ilgi gösterdi.

Cenevre'de yaşayan Türkler, Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde teravih namazını eda etti.

Yatsı ve teravih namazı için saf tutan Müslümanlar, mübarek ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.

Müslümanlar, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için de dua okudu.

Kaynak: AA / Güncel

İsviçre İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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