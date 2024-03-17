Nevşehir'de Avrupa Masa Tenisi Birliği Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen "Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları" tamamlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde 13 Mart'ta başlayan müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, İsviçre, Azerbaycan'dan 13 ve 15 yaş altı kız ve erkek sporcular katıldı.

Bireysel ve takımlar halinde kız ve erkeklerden oluşan takımların mücadelesinin ardından ödül töreni düzenlendi.

Törende, dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve diğer protokol üyelerince verildi.