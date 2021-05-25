Beyaz Saray: Putin-Biden 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek
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Beyaz Saray: Putin-Biden 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek

Beyaz Saray: Putin-Biden 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden, 16 Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Başkan Putin ile bir araya gelecek. Liderler, istikrarı ve ABD-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik konuların yanı sıra öne çıkan sorunları görüşecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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