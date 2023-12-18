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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

18 Aralık 2023 15:36 Güncelleme: 15:37 Abone Ol

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilen kurayla belli oldu. Sarı kırmızılılar son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag'la karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun ilk maçları 15 Şubat, rövanşlar ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçında ev sahibi olacak. Play-off turunda Çekya ekibini elerse son 16'ya yükselecek.