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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilen kurayla belli oldu. Sarı kırmızılılar son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag'la karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun ilk maçları 15 Şubat, rövanşlar ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçında ev sahibi olacak. Play-off turunda Çekya ekibini elerse son 16'ya yükselecek.

Galatsaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilen kurayla belli oldu. Sarı kırmızılılar son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag'la karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun ilk maçları 15 Şubat, rövanşlar ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray ilk maçında ev sahibi olacak. Play-off turunda Çekya ekibini elerse son 16'ya yükselecek.

Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Kopenhag'a 0-1 yenilmiş ve grubu üçüncü tamamlamıştı.

Böylece Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşmişti.

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşılaşıyor.

Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren, Galatasaray'ın muhtemel diğer rakipleri şunlardı:

Freiburg, Marsilya, Sporting, Toulouse, Rennes, AS Roma, Karabağ.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

BBC

Sparta Prag Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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