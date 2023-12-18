Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Porto - Arsenal, Napoli - Barcelona, Paris Saint-Germain - Real Sociedad, Inter - Atletico Madrid, PSV Eindhoven - Borussia Dortmund, Lazio - Bayern Münih, Kopenhag - Manchester City, Leipzig - Real Madrid eşleşmeleri belirlendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid ve Real Sociedad ile grubunu ikinci sırada tamamlayan Kopenhag, Inter, Lazio, Leipzig, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto ve PSV Eindhoven takımları katıldı. Kurada grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern Münih

Kopenhag - Manchester City

Leipzig - Real Madrid

Son 16 turunda ilk maçlar 13/14/20/21 Şubat 2024, rövanş müsabakaları ise 5/ 6/12/13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunun finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadı'nda yapılacak. - İSTANBUL