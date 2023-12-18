Üye Girişi
Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Porto - Arsenal, Napoli - Barcelona, Paris Saint-Germain - Real Sociedad, Inter - Atletico Madrid, PSV Eindhoven - Borussia Dortmund, Lazio - Bayern Münih, Kopenhag - Manchester City, Leipzig - Real Madrid eşleşmeleri belirlendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid ve Real Sociedad ile grubunu ikinci sırada tamamlayan Kopenhag, Inter, Lazio, Leipzig, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto ve PSV Eindhoven takımları katıldı. Kurada grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern Münih

Kopenhag - Manchester City

Leipzig - Real Madrid

Son 16 turunda ilk maçlar 13/14/20/21 Şubat 2024, rövanş müsabakaları ise 5/ 6/12/13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunun finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadı'nda yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal FC Porto Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title