MSF: BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararı muğlak ve sulandırılmış

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün oylamayla kabul ettiği, 'savaşın sürdürülebilir bir şekilde sona ermesini sağlayacak koşulların yaratılması' ve ' Gazze'ye yardımın artırılmasını' içeren kararın muğlak bir çağrı ve 'orijinal taslağın sulandırılmış bir versiyonu' olduğunu belirtti.

MSF'ten yapılan açıklamada, "Günlerce süren müzakereler ve gecikmelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, çatışmanın taraflarından Gazze'deki Filistinli sivillere güvenli ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermelerini ve bunu kolaylaştırmalarını talep eden bir kararı kabul etti. ABD ve Rusya'nın çekimser kaldığı oylamada nihai karar, orijinal taslağın sulandırılmış bir versiyonu olup, sadece 'düşmanlıkların sürdürülebilir bir şekilde durdurulması için gerekli koşulların yaratılması' yönünde atılacak adımlara ilişkin muğlak bir çağrı içermektedir. Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri'nden Gazze'ye yardım akışını kolaylaştırmak üzere bir koordinatör ataması talep ediliyor" denildi.

"ETKİSİ NEREDEYSE ANLAMSIZ"

MSF'in ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, söz konusu kararın Gazze'deki siviller için 'anlamsız' olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik Konseyi'nin kararı, Gazze'deki krizin çözümü için gerekli olan acil ve sürekli ateşkesin acı bir şekilde gerisinde kalmaktadır. Bu karar, Gazze'deki sivillerin yaşamları üzerindeki etkisinin neredeyse anlamsız olacağı noktaya kadar sulandırılmıştır. İsrail'in ABD desteğiyle bu savaşı yürütme biçimi, Filistinli siviller arasında büyük ölümlere ve acılara neden olmaktadır ve uluslararası norm ve yasalara aykırıdır. Savaşın bile kuralları vardır. BM Güvenlik Konseyi'nin, her dakikanın önemli olduğu bu insani felaketin tam ortasında, bu krizin başından beri belirlenmesi gereken bir konuda, yani Gazze'ye insani yardımın hızlı bir şekilde akmasını ve Gazze içinde yardımın güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak konusunda günlerce anlaşmazlık içinde kalması akıl almaz bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"KONSEY BİR KEZ DAHA ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNAMADI"

Benoit, BM'nin bir kez daha 'ateşkes çağrısında' bulunamadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Vicdan sahibi herkes Gazze'ye yönelik insani yardım müdahalesinin gecikmeksizin büyük çaplı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini kabul eder. Ancak anlamlı bir müdahalenin gerçekleştirilmesi, yardım için ilave giriş noktalarının açılmasından, daha fazla kamyonun gönderilmesinden ya da yeni bir yardım koordinasyon ve izleme mekanizmasının kurulmasından çok daha fazlasını gerektirmektedir. Gazze'de insani yardımın artırılması, Gazze Şeridi'nin tamamına yardım ulaştırılmasına elverişli bir ortamın yaratılmasını ve sürdürülmesini gerektirmektedir. Giderek daha fazla sayıda üye devlet Gazze'deki insani felaketin ele alınması için ateşkesin vazgeçilmez olduğunu kabul etmesine rağmen Konsey bir kez daha ateşkes çağrısında bulunmadı. ABD hükümeti, 'düşmanlıkların acilen ve sürdürülebilir bir şekilde durdurulması' çağrısında bulunan daha önceki karar taslaklarını reddederek Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusunda etkili bir şekilde harekete geçmesini engelleme niyetini sürdürmektedir. Biden yönetimi ayrıca 8 Aralık'ta acil insani ateşkes çağrısında bulunan bir karar tasarısını da veto etti. O tarihten bu yana geçen iki hafta içinde binlerce sivil öldürüldü, yaralandı ve yerinden edildi."