Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
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Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.07.2020 05:56 | Son Güncelleme: 05.07.2020 06:24

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ü, tutuklanmaları diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Şüphelileri sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmeleri kararlaştırıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda, şüphelilere, "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Manşet

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