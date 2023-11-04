Kara Para Aklama İddialarıyla İlgili 18 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli, kara para aklama iddialarıyla ilgili olarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İFADELER YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ

Sabah saat 09.00'da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30'da ifadeleri alınmaya başladı. İfade işlemleri 3 Cumhuriyet savcısı tarafından alındı. Şüpheliler, yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dilan Polat'ın ifadesi 5 dakika sürerken, Engin Polat 10 dakika sürdü.

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'yasa dışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından, avukat Ahmet Gün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından, Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe, Can Doğu, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçların tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.