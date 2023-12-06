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Şarköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

6 Aralık 2023 10:03 Son Güncelleme: 10:05 Abone Ol

Şarköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda F.A, V.D. ve R.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı. Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri N.E'yi durdurdu. Üst aramasında 3 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.