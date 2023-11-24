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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen evdeki 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınması sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.