Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen evdeki 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınması sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen evdeki 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüpheliler, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınması sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.