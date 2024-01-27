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Kocaeli'de Kafeteryo Hırsızlığından 3 Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kafeteryadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 900 bin lira değerinde malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kafeteryadan hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryadan piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olduğu değerlendirilen malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu ekipler, şüpheliler M.A.Ç, K.G. ve E.Ö'yü gözaltına aldı, çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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