Lüleburgaz'da Tartıştığı Kişiyi Öldüren Kadın Tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadın tutuklandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Sevinç G. polislerce adliyeye götürüldü. Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlının, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı. Zanlı Sevinç G. dün ilçedeki Nergis Sokak'ta karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Orhan E'yi çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürmüştü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadın tutuklandı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Sevinç G. polislerce adliyeye götürüldü.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlının, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
Zanlı Sevinç G. dün ilçedeki Nergis Sokak'ta karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Orhan E'yi çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürmüştü.