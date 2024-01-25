Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından otoyol üzerinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyol üzerinde bir araç durduruldu. S. A. ve O. Y. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 70 gram Metanfetamin maddesi ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Her iki şüphelide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. - DÜZCE