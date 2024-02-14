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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, A.A. ile U.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, A.A. ile U.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Tutuklama Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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