Haberler

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması soruşturmasında tutuklama talebi

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Haklarındaki kara para aklama, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Polat çifti, 'silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında Cumhuriyet Savcısına ifade veren Dilan- Engin Polat çifti için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haklarındaki kara para aklama, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Polat çifti, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Başsavcılığı Engin Polat Banu Parlak Cumhuriyet Politika Haberler

title