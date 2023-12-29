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Dev final zora girdi! Atatürk kararı sonrası iki takım da otellerinden çıkmıyor

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Arabistan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkacak Galatasaray futbol takımı, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar. Öte yandan Fenerbahçe takımı da otelden ayrılmadı. Maçın saat 20.45'te başlaması gerekirken, iki takım da otellerinden çıkmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

HENÜZ STADA GİTMEDİLER

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.

MAÇA ÇIKMAYABİLİRLER

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Galatasaray Süper Kupa Spor Haberler

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Yorumlar (8)

zeha gül:

Benim anlamadığım Türkiyede Atatürk tişörtleriyle mi ısınıyorlar? Adamlara siyasi mesaj vermek istiyorsan maç onun yeri değil.

Yanıtla10076
YILDIRAY YILDIRIM:

ATATÜRK kırmızı çizgimizdir NOKTA

6474
elmor:

Bir Türk asla böyle birşey yazmaz!.

2334
Evren Osmanoğlu:

Ablacım 100. Yıl hani o yuzden

1535
elmor:

Bir TÜRK asla böyle bir şey yazmaz!.

1520
YILDIRAY YILDIRIM:

ATATÜRK !!! kırmızı çizgimizdir NOKTA

Yanıtla4861
Burak Özşenoğlu:

Filistin bayrağı ile çıkmak daha mantıklı olur du

Yanıtla12
Benim Kkk:

Gelmis geçmis en buyuk insan çöl bedevilerinin ağzina malzeme olamaz

Yanıtla21
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