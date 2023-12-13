Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, V.K. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, V.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.