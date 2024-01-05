Gazeteci Fatih Altaylı Adli Kontrol Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

SOSYAL medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Altaylı'yı bazı sosyal medya paylaşımlarında "suçu ve suçluyu övme" ve "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Altaylı, bugün sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade verdi. Altaylı'ya destek olmak için Prof. Dr. Celal Şengör de savcılığa geldi.

FATİH ALTAYLI'YA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Yaklaşık bir saatlik ifadesinin ardından Fatih Altaylı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Fatih Altaylı'nın yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.