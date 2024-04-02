Çorum'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
Çorum'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
Kadeş Barış Meydanı yakınında tüfekle ateş edilerek Eren Ilıman'ın (22) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ufuk D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çorum'da dün Kadeş Barış Meydanı yakınlarında Ufuk D'nin tüfekle yaraladığı Eren Ilıman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.
Öte yandan cinayet zanlısının tüfekle ateş ettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.