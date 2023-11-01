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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Z.S'nin evine ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.