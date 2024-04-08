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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda durdurduğu otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 140 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki A.Y, M.Ç. ile R.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik İzmir Tutuklama Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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