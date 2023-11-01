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Gazeteci Tolga Şardan, MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu' hakkında yazdığı yazı nedeniyle tutuklandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle resen soruşturma başlatılan gazeteci Tolga Şardan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.