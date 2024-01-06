Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Efsane Futbolcuları Toprak Sahada Buluştu

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde top oynamış efsane futbolcular, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in daveti üzerine yaklaşık 40 yıl sonra yeniden bir araya gelerek siyah-beyazlı kulübün ilk sahası olan toprak sahada son kez maç yaptı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya oyuncular, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla çıktı.

Kuşadası spor'un ilk sahası olan toprak saha, Kuşadası Belediyesi tarafından Pazar günü yapımına başlanacak olan 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi' projesi öncesi son kez tarihi bir maça ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda siyah-beyazlı kulüpte 1985-1990 yılları arasında top koşturan efsanevi futbolcular, Başkan Ömer Günel'in davetiyle toprak sahada vefa maçında bir araya geldi. Formalarını sırtlarına geçirip, yaklaşık 40 yıl sonra aynı heyecanı tekrar yaşayan efsane kadronun gösteri maçına, Kuşadalılar ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı, takıma geçmişte antrenörlük ve başkanlık yapmış unutulmaz isimler de izledi.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, efsane futbolcuların maça Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla çıkması büyük alkış aldı. Gösteri maçında kaptanlığını Başkan Ömer Günel'in yaptığı siyah takım, beyaz takımla 3-3 berabere kaldı. Etkinlikte, Kuşadalılara Kuşadası Belediyesi'nin ikram araçlarından çay, kahve, kek ve taze sıkılmış meyve suyu ikramında bulunuldu. Tarihi maçın ardından efsane futbolculara, takıma geçmişte antrenörlük ve başkanlık yapmış olan isimlere, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından teşekkür plaketi verildi.

"Gençler için çok önemli bir yatırım"

Kuşadası Gençlik Spor'da 1986-1990 yılları arasında 4 sezon forma giyen ve aynı zamanda da takım kaptanlığı da yapan Erdem Özkayımoğlu, "Bugün eski takım arkadaşlarımla yeniden toprak sahada maça çıkmak ve aynı heyecanı yaşamak beni çok duygulandırdı. Hatta etkinliğin yapılacağını öğrenen bazı arkadaşlarımız ağladı. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Toprak sahada Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapılacak olması özellikle gençler için çok önemli bir yatırım" dedi.

"Eski günlerime geri döndüm"

Efsane futbolculardan Tayfun Olcay ise, "Toprak sahada hepimizin acı veya tatlı bir sürü anısı var. Bugün sahaya çıkarken eski günlerime geri döndüm. Burada yaşadığımız başarıları, kazandığımız maçları hatırladım. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Kuşadası Belediyesi'ni ve Başkanımız Ömer Günel'i tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Kuşadalılara hayırlı olsun'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kuşadası'nda toprak saha hep bir etkinlik ve spor alanı olarak anıldı. Kuşadası Gençlik Spor'un efsane kadrosunda bulunan her futbolcunun toprak sahayla özdeşleşmiş hatıraları var. Efsane futbolcuların maçından önce de Kuşadasıspor'un U-13 takımı bir gösteri maçı yaptı. Bu anlamda Kuşadası'nın geçmişi ile geleceğini aynı anda toprak sahada buluşturduk. Kuşadası Belediyesi olarak burada Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi inşa edeceğiz. Etkinliğimizle toprak sahaya hem bir vefa, hem de yeni bir başlangıç için güzel bir veda örneği sergiledik. Merkezimizin de tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN