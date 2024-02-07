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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent merkezindeki adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.G, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent merkezindeki adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.G, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Aksaray Güvenlik Adliye Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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