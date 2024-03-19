Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, O.C. ve A.Y. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, O.C. ve A.Y. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.