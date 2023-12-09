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Alanya'da anne ve 2 yaşındaki oğlunun ölümüyle sonuçlanan kaza: Cip sürücüsü tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde anne ile 2 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan cip sürücüsü tutuklandı. Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde anne ile 2 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan cip sürücüsü tutuklandı.

Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl'ın öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan cip sürücüsü M.K'nin (54) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.K'nin (54) kullandığı 33 ASK 82 plakalı cip, dün Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a çarpmıştı. Anne olay yerinde, oğlu Anıl ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde ölmüştü. Sürücü gözaltına alınmış, anne ile oğlunun cenazeleri toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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