Akşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yeni Mahalle'de polisi görünce yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan S.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.