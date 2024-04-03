Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, M.A.B. ile İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.