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Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG adına Suriye'de silahlı faaliyetlere katıldığını tespit ettiği zanlılara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü PKK/ Ypg operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG adına Suriye'de silahlı faaliyetlere katıldığını tespit ettiği zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Suriye YPG PKK Suriye Tutuklama Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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