Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. ve A.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. ve A.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.