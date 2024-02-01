Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. ve A.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. ve A.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title